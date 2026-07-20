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20 июля 2026 11:59

От рекордной жары – к ливням с градом: Чего ждать от погоды на Кубани на этой неделе

Грозовой фронт собьет рекордную жару на Кубани во второй половине недели
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Температура побьет рекорды этого лета

Температура побьет рекорды этого лета

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящая неделя в Краснодарском крае отметится крайне контрастной и разнообразной погодой. Жителей и гостей Кубани ждет сначала рекордный для этого года зной, а затем – резкая перестройка барического поля, которая принесет долгожданную прохладу, грозовые ливни и град. Об этом «КП»-Кубань» рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

Рекордный зной в начале недели

«Начало нашей недели будет сухим, довольно жарким. Это будет по-настоящему кубанское лето, температура воздуха поднимется до +35…+36 градусов», – прокомментировала Тукаева.

К слову, это будут рекордные температурные показатели с начала текущего летнего сезона. Для сравнения: ранее, 10 июля, локальная жара до +35 °C фиксировалась лишь в отдельных районах края, теперь же зной накроет практически всю Кубань, а отметки на градуснике будут даже немного выше.

Резкий перелом погоды

Однако уже со среды, 22 июля, синоптическая ситуация начнет кардинально меняться.

«Перестройка барического поля приведет к росту неустойчивости в атмосфере. И мы уже будем ожидать осадки. Наиболее серьезное ухудшение погоды прогнозируется на 23 и 24 июля (четверг и пятницу). В эти дни в отдельных районах Краснодарского края пройдут сильные локальные ливни, прогремят грозы, также высока вероятность выпадения града», – предупреждает синоптик.

За счет плотной облачности и захода прохладных воздушных масс температурный фон заметно снизится. Дневной максимум во второй половине недели составит вполне комфортные +27…+32 градусов.

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