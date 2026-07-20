От рекордной жары – к ливням с градом: Чего ждать от погоды на Кубани на этой неделе

Температура побьет рекорды этого лета Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящая неделя в Краснодарском крае отметится крайне контрастной и разнообразной погодой. Жителей и гостей Кубани ждет сначала рекордный для этого года зной, а затем – резкая перестройка барического поля, которая принесет долгожданную прохладу, грозовые ливни и град. Об этом «КП»-Кубань» рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

Рекордный зной в начале недели

«Начало нашей недели будет сухим, довольно жарким. Это будет по-настоящему кубанское лето, температура воздуха поднимется до +35…+36 градусов», – прокомментировала Тукаева.

К слову, это будут рекордные температурные показатели с начала текущего летнего сезона. Для сравнения: ранее, 10 июля, локальная жара до +35 °C фиксировалась лишь в отдельных районах края, теперь же зной накроет практически всю Кубань, а отметки на градуснике будут даже немного выше.

Резкий перелом погоды

Однако уже со среды, 22 июля, синоптическая ситуация начнет кардинально меняться.

«Перестройка барического поля приведет к росту неустойчивости в атмосфере. И мы уже будем ожидать осадки. Наиболее серьезное ухудшение погоды прогнозируется на 23 и 24 июля (четверг и пятницу). В эти дни в отдельных районах Краснодарского края пройдут сильные локальные ливни, прогремят грозы, также высока вероятность выпадения града», – предупреждает синоптик.

За счет плотной облачности и захода прохладных воздушных масс температурный фон заметно снизится. Дневной максимум во второй половине недели составит вполне комфортные +27…+32 градусов.

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