СПА, термы и аквапарки: сколько теперь стоит отдых на Кубани

Отдых в СПА и термальных комплексах на Кубани за год подорожал на 15% Фото: Архив "КП".

Летний отдых на Кубани становится все более разнообразным. Если раньше многие связывали отпуск исключительно с морем, то сегодня жители и гости региона все чаще выбирают термальные комплексы, СПА, семейные развлекательные центры и спортивные клубы. А вместе с ростом спроса, как повелось, меняются и цены.

Как стало известно «КП»-Кубань» по данным аналитического центра «Чек Индекс» в Краснодарском крае отдых стал дороже, однако интерес к нему продолжает расти.

Наиболее заметно подорожали услуги СПА-центров и акватермальных комплексов. В июне 2026 года медианный чек в регионе составил 4099 рублей, что сразу на 15% выше, чем годом ранее. При этом число покупок увеличилось на 19%, то есть жители и туристы стали пользоваться такими услугами значительно чаще.

СПА становится все популярнее Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для сравнения, в среднем по России медианный чек на посещение СПА и термальных комплексов достиг 4019 рублей, увеличившись за год на 13%, а количество покупок также выросло на 19%. То есть, Краснодарский край немного опережает общероссийский показатель как по стоимости отдыха, так и по темпам роста цен, хотя и незначительно.

- В июне, особенно во второй половине месяца, фиксировался повышенный спрос на отдых в местных локациях без дальних поездок. Это отразилось на тратах в таких сегментах, как СПА-центры, аквапарки, термальные комплексы и детские развлекательные центры, - рассказали аналитики центра «Чек Индекс». - Рост среднего чека объясняется не только изменением цен, но и тем, что посетители чаще выбирают дополнительные услуги: индивидуальные программы, парение, СПА-процедуры, пилинг и другие форматы отдыха. Кроме того, все большую популярность приобретают здоровый образ жизни и программы восстановления.

В целом по стране положительную динамику показывают и другие направления отдыха. Так, медианный чек в спортивных центрах и фитнес-клубах вырос до 3935 рублей (+9%), а количество посещений увеличилось на 10%. Семейные развлекательные центры также стали востребованнее: средний чек достиг 1488 рублей (+10%), а число покупок выросло на 13%.

Для Краснодарского края тенденция выглядит особенно закономерной. Летом регион принимает миллионы туристов, поэтому спрос растет не только на пляжи и гостиницы, но и на развлечения, рассчитанные на отдых всей семьи. Особенно востребованными становятся СПА-комплексы, куда приезжают как отдыхающие после пляжа, так и сами жители края.

Аквапарки и бассейны заменяют море Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики считают, что люди постепенно меняют подход к организации свободного времени. Все чаще предпочтение отдается короткому, но качественному отдыху рядом с домом вместо длительных поездок. Именно поэтому востребованность термальных комплексов, оздоровительных центров и семейных развлечений продолжает расти даже на фоне увеличения стоимости услуг.

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