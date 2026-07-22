Подростки из Австралии, США и ЕС приехали на Черное море учить русский язык

Фото: ВДЦ"Орленок"

Международная тематическая программа «Круг друзей» объединила во Всероссийском детском центре «Орлёнок» более ста мальчишек и девчонок из 29 стран мира.

На протяжении трёх недель подростки будут знакомиться со сверстниками из России, русской культурой, играми, народным творчеством.

«Международная смена в «Орлёнке» – это наша последовательная гуманитарная миссия. Мы глубоко убеждены: у дипломатии детства нет границ. Когда подростки из разных стран живут бок о бок, поют песни у орлятского костра, погружаются в историю и культуру России, ложные стереотипы разрушаются. Ребята воочию убеждаются: наша страна открыта к добрососедству, сотрудничеству и честному диалогу. Здесь, на берегу Чёрного моря, они учатся главному: дружить, слышать и искренне уважать друг друга. Именно так, через живое общение и погружение в наши традиции, закладывается фундамент безопасного и справедливого мира», – подчеркнул директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ"Орленок"

В течение смены у каждого подростка будет возможность посетить занятия по декоративно-прикладному творчеству, музыкальному и хореографическому искусству, актёрскому мастерству, игровые площадки, туристскую тропу и даже отправиться с отрядом в настоящий поход.

Организаторами смены выступают ВДЦ «Орлёнок» и благотворительный фонд «Ход в будущее».

«Реализация программы развития международной детско-юношеской дипломатии задаёт системный вектор нашей работы, а всероссийские детские центры становятся её главными форпостами. Детская дипломатия – это важнейшая инвестиция в формирование справедливого многополярного мира. Смена "Круг друзей" в "Орлёнке", где ребята из 29 стран ломают языковые и культурные барьеры, прививает главный иммунитет – критическое мышление и даёт возможность выбирать сердцем. Уверена, что эти подростки вернутся в свои страны с искренним пониманием нашей культуры, и эти мосты дружбы станут надёжной опорой для созидающего совместного будущего», – отметила президент благотворительного фонда «Ход в будущее» Зоя Арнацкая.

Фото: ВДЦ"Орленок"

Ключевыми событиями программы станут литературная гостиная «Читаем Пушкина на разных языках», посадка дерева Дружбы, творческие встречи и мастер-классы, яркий фестиваль культур «Мы разные! Мы вместе!», где подростки представят свои культурно-просветительские проекты и проведут интерактивные путешествия по своей стране через песни, танцы, литературное творчество.

В рамках смены состоится встреча с общественным деятелем и внуком первого президента Пятой республики Шарля де Голля Пьером де Голлем. Его главная миссия – продолжать дело, начатое дедом: укреплять мосты между Францией и Россией. Пьер возглавляет Фонд де Голля – организацию, которая бережно хранит память о генерале и развивает культурный и политический диалог между двумя странами. Кроме того, он является заместителем председателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого.

«Я в России уже в пятый раз. Моя бабушка живёт здесь, поэтому я столько лет подряд сюда прилетаю. В “Орлёнке” я впервые, но мне уже здесь очень нравится. Я хочу получше выучить русский язык, потому что у меня появилось много друзей из России. Их даже больше, чем иностранцев, с которыми я успел познакомиться. Когда вернусь домой, в Австралию, расскажу всем родным и близким, что это место невероятное и мне здесь очень нравится. В “Орлёнке” очень красивая природа и добрые, приветливые люди», – поделился Димитрий Драмгул из Австралии.

Фото: ВДЦ"Орленок"

«Я приезжаю в Россию каждое лето, в “Орлёнке” – впервые. Я уже успел встретиться здесь со своими друзьями из Дании, Франции, Эстонии и других стран. Мы общаемся на русском, и это здорово. Мне нравится петь и танцевать вместе со всеми. Для меня “Орлёнок” – это место, где за два дня появляется столько новых впечатлений и воспоминаний, что потом их будешь вспоминать с улыбкой. Я сразу увидел, что здесь всё пропитано традициями: орлятские песни и законы, весь порядок жизни. Когда вернусь в Турцию, расскажу о лучших моментах, которые произошли здесь со мной», – отметил Сава Онем из Турции.

В Международный день дружбы ребята из Австралии, Беларуси, Болгарии, Греции, Германии, Египта, Израиля, Иордании, Испании, Италии, Индии, Кувейта, Латвии, Ливана, Литвы, Марокко, Норвегии, Новой Зеландии, Северной Македонии, США, Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Осетии и России встанут в орлятский круг, в котором стираются все границы и соединяются сердца, говорящие на разных языках. Здесь нет чужих, а есть только плечо друга и общее небо над головой. И пока звучат песни на планете детства, будущее у человечества есть – оно начинается здесь, в «Орлёнке»!

Смена реализуется в рамках программы комплектования обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам на 2026 год, утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации.