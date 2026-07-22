Сливал СБУ данные о нефтебазах и замерял GPS у аэродрома: краснодарец получил 16 лет колонии

За передачу данных об объектах ТЭК краснодарец получил 16 лет колонии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 200 тысяч рублей и последующего ограничения свободы на срок один год.

В ходе судебного процесса установили, что краснодарец, являясь идейным противником специальной военной операции и испытывая негативное отношение к руководству России, в период с марта 2024 по июль 2025 года по собственной инициативе установил контакт с представителем СБУ для оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Используя свое служебное положение на предприятии, мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о работе объектов топливно-энергетического комплекса. Кроме того, он делал фото и снимал на видео объекты критической инфраструктуры, фиксировал последствия атак на предприятия нефтяной отрасли, а также замерял GPS-сигналы в районе военного аэродрома и других важных оборонных объектов.

«Переданные сведения могли быть использованы при организации и совершении диверсионно-террористических актов», – отметили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Шпионскую деятельность мужчины пресекли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. На данный момент судебный приговор в законную силу не вступил.

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