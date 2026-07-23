Холодный фронт принесет в Краснодарский край грозовые дожди

Атмосферный фронт принесет грозовые дожди Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае ожидается временное ослабление жары. Ее собьет холодный фронт, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В формирование условий погоды на территории Кубани вмешается холодный атмосферный фронт, вытянувшийся в регион от далекого циклона на северо-западе страны», – рассказал Леус.

Вторжение фронтального раздела принесет на Кубань влагу: в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Наличие плотной облачности и осадков заметно ограничит дневной прогрев воздуха.

23 июля в Краснодаре и крае ожидается переменная облачность. Температура воздуха не поднимется выше +30 °C. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3–8 м/с, однако во время гроз возможны резкие порывы. Атмосферное давление продолжит снижаться и остановится на отметке 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В самом конце рабочей недели ситуация улучшится. Существенных осадков 24 июля, по сообщению синоптика, уже не ожидается. Температурный фон останется на прежнем уровне: ночью – +17…+19 °C, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

Напомним, что на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей. Оно действует вплоть до 26 июля.