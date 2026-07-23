Где в Северском районе есть бензин 23 июля 2026

В Северском районе работают 15 АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северском районе сохраняется ограниченный отпуск топлива на автозаправочных станциях. По данным на 9 часов утра 23 июля, в районе работают 15 АЗС. По сообщению районной администрации, на трех заправках временно прекращена продажа горючего.

На остальных станциях топливо реализуют с учетом лимитов, которые установили собственники АЗС. Горючее отпускается только в топливные баки автомобилей. Сейчас АИ 95 есть на 10 заправках, АИ 92 и дизельное топливо — на восьми АЗС каждая категория.

Власти и операторы рынка призывают водителей не закупать топливо впрок: это может спровоцировать искусственный ажиотаж и усугубить ситуацию. О любых изменениях в работе АЗС будет сообщено дополнительно.

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