В КубГАУ абитуриенты подали рекордные 65 тысяч заявлений

Фото: kubsau.ru

Вслед за Политехом и Кубанским госуниверситетом о рекордах приемной кампании «КП»-Кубань» рассказали и в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ). Один из главных сельхозвузов страны переживает небывалый наплыв будущих студентов.

На сегодняшний день в КубГАУ подано уже порядка 65 000 заявлений. Свои документы в приемную комиссию направили почти 12 500 абитуриентов. Как сообщили «Комсомолке» в университете, общее число заявок от поступающих выросло на внушительные 30%.

Современный агропромышленный комплекс требует серьезной научной базы и высоких технологий, что наглядно отражается на выборе вчерашних школьников. В топе предпочтений молодежи оказались вовсе не юристы или экономисты, а специалисты, готовые работать на стыке науки и производства.

Вот как распределились приоритеты поступающих:

Биологический блок: абсолютный фаворит кампании — сюда подано уже порядка 10 000 заявлений.

Инженерный блок: на технические специальности КубГАУ суммарно поступило около 9 000 заявлений.

Агроинженерия: популярность этого направления стремительно растет. Профессии, связанные с роботизацией и модернизацией сельского хозяйства, выбрали около 6 500 абитуриентов.

Приемная кампания в аграрном флагмане Кубани продолжается, а это значит, что итоговые цифры и конкурс на бюджетные места будут еще выше.