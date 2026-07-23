Где в Крымском районе есть бензин 23 июля 2026

В Крымском районе работают 24 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным на 9:00 23 июля в Крымском районе Краснодарского края функционируют 24 АЗС, еще четыре заправки временно приостановили отпуск топлива. ОБ этом сообщили в МЦУ района.

На части работающих заправок действуют ограничения, установленные собственниками: топливо выдают только по топливным картам либо по договорам, либо исключительно для спецтранспорта. В некоторых случаях возможен отпуск в бак автомобиля, но в пределах установленного лимита.

Доступность разных марок топлива различается:

- на ряде АЗС сети «Роснефть» (в том числе на ул. Синева и ул. Привокзальной) отдельные виды горючего — в частности, АИ 92 и АИ 95 — доступны лишь по топливным картам;

- некоторые станции («Лукойл» на автодороге Крымск — Джигинка, «Панда», «RUSOIL», «Татнефть» и др.) реализуют полный ассортимент — АИ 92, АИ 95 и дизельное топливо — в обычном режиме;

- на отдельных АЗС в сельской местности (станицы, хутора) представлен ограниченный набор марок либо действуют специальные условия — например, отпуск только по договорам.

Чтобы не усугублять ситуацию, жителей просят не закупать топливо впрок: это позволяет сократить очереди и сохранить доступность горючего для всех автомобилистов.

Важно: покупка бензина с рук незаконна. Если вы заметили факты нелегальной торговли топливом, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102, указав местоположение нарушителей.

«Ситуация меняется в течение дня. Информацию публикуем каждый день в 9.00, 13.00 и 18.00», – предупредили в МЦУ Крымского района.

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