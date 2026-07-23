Где в Сочи есть бензин 23 июля 2026

По данным на 9:00 23 июля, в городе работают 50 АЗС. Однако, по сообщению мэрии Сочи, ситуация на них неоднородная.
На 30 станциях действуют ограничения: горючее отпускают только в топливные баки, причем объем не должен превышать 30 литров на один автомобиль. Еще три АЗС временно не осуществляют продажу топлива, а пять станций закрыты на плановый ремонт.
Доступность разных видов топлива распределена следующим образом:
- дизельное топливо есть на 39 АЗС;
- АИ 92 — на 34 станциях;
- АИ 95 — на 33 АЗС;
- АИ 100 — на 25 заправках;
- сжиженный газ — на 11 АЗС.
Особые условия действуют на отдельных станциях: на двух АЗС сети «Роснефть» топливо продают исключительно по топливным картам. На одной из АЗС «Лукойл» по картам отпускают только бензин, а дизельное топливо доступно без карты.
«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», — призвали в мэрии Сочи.
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