В Сочи выпивают почти 5 млн литров минеральной воды из четырех источников за год

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ежегодно жители и многочисленные гости Сочи выпивают почти 5 миллионов литров целебной воды, добываемой из четырех основных источников, каждый из которых обладает неповторимым составом. Об этом рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.

«Сочи — столица здоровья по многим причинам, и одна из них – наши уникальные рекреационные ресурсы, в том числе месторождения минеральных вод», – написал он в своих соцсетях.

Самой известной и распространенной является вода «Пластунская», богатая фтором. Она доступна в общедоступных муниципальных бюветах, расположенных у Зимнего театра и в парке «Ривьера». В настоящее время городская администрация активно прорабатывает вопрос об открытии еще одного бесплатного бювета на Приморской набережной, что сделает минеральную воду еще более доступной для туристов и местных жителей.

В Хостинском районе желающие могут бесплатно набрать воду прямо из скважины, а также пройти курс оздоровительных бальнеологических процедур. Всего на территории санаториев и отелей Сочи действует 21 бювет с питьевой минеральной водой, которая используется для внутреннего приема в рамках курортной медицины.

Отечественная бальнеология формирует научную основу уникальной сочинской курортной медицины. В границах города разведано более 200 участков с гидроминеральными водами, которые пока еще ожидают ввода в эксплуатацию.

«Мы будем последовательно развивать это уникальное направление, чтобы укреплять статус Сочи как курорта федерального значения и признанной столицы здоровья», – сказал Прошунин.

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