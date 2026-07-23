В Сочи выпивают почти 5 млн литров минеральной воды из четырех источников за год

Ежегодно жители и многочисленные гости Сочи выпивают почти 5 миллионов литров целебной воды, добываемой из четырех основных источников, каждый из которых обладает неповторимым составом. Об этом рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
«Сочи — столица здоровья по многим причинам, и одна из них – наши уникальные рекреационные ресурсы, в том числе месторождения минеральных вод», – написал он в своих соцсетях.
Самой известной и распространенной является вода «Пластунская», богатая фтором. Она доступна в общедоступных муниципальных бюветах, расположенных у Зимнего театра и в парке «Ривьера». В настоящее время городская администрация активно прорабатывает вопрос об открытии еще одного бесплатного бювета на Приморской набережной, что сделает минеральную воду еще более доступной для туристов и местных жителей.
В Хостинском районе желающие могут бесплатно набрать воду прямо из скважины, а также пройти курс оздоровительных бальнеологических процедур. Всего на территории санаториев и отелей Сочи действует 21 бювет с питьевой минеральной водой, которая используется для внутреннего приема в рамках курортной медицины.
Отечественная бальнеология формирует научную основу уникальной сочинской курортной медицины. В границах города разведано более 200 участков с гидроминеральными водами, которые пока еще ожидают ввода в эксплуатацию.
«Мы будем последовательно развивать это уникальное направление, чтобы укреплять статус Сочи как курорта федерального значения и признанной столицы здоровья», – сказал Прошунин.
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