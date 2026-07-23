Жители Краснодара сдали нормативы ГТО в парке «Солнечный Остров»

Фото: Департамент по физической культуре и спорту

В парке «Солнечный Остров» в Краснодаре прошли испытания по программе ГТО: к сдаче нормативов присоединились участники Всероссийского проекта «5 верст». Горожане проверили свои силы в разных дисциплинах — выполнили упражнения на пресс, отжимания, наклон вперед, а также пробежали дистанции 60, 2000, 3000 и 5000 метров. Параллельно в бассейне Дома спорта «Динамо» все желающие могли сдать нормативы по плаванию.

Все результаты участников зафиксировали судьи и внесли в единую электронную систему. Теперь краснодарцы могут претендовать на знак отличия комплекса ГТО — золотой, серебряный или бронзовый, в зависимости от уровня достижений. Как отметили в пресс-службе мэрии Краснодара, сложность испытаний подбирается с учетом возрастной группы: нормативы разработаны для детей от шести лет и взрослых, включая участников старше 70 лет.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить уникальный идентификационный номер и предоставить медицинский допуск. Записаться на сдачу нормативов в Краснодаре можно по телефону городского Центра тестирования: 8 861 991 14 54 (доб. 205). Еженедельный график испытаний и другая полезная информация размещены по ссылке.

Комплекс «Готов к труду и обороне» — часть госпрограммы «Спорт России». Его цель — популяризировать активный образ жизни и способствовать укреплению здоровья жителей страны.

Ранее сообщалось, что 70% жителей Краснодарского края занимаются физкультурой и спортом.