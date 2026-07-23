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НовостиПолитика23 июля 2026 8:39

Жителю Анапы грозит пожизненное заключение за госизмену по заданию СБУ

Прокуратура утвердила обвинение в госизмене 46-летнему жителю Анапы
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Анапы предстанет перед судом по обвинению в государственной измене. Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего местного жителя, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ.

По версии следствия, мужчина, действуя по заданию Службы безопасности Украины, в период с 21 по 23 января 2026 года собирал и передавал противнику технические данные о состоянии сетей связи на территории курорта. Он фиксировал уровень сигналов сотовой связи и зону покрытия сети Интернет в Анапе.

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Собранные доказательства позволили правоохранителям предъявить обвинение в государственной измене.

В настоящее время уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд, который рассмотрит его по существу.

«За данный вид преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы», – сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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