Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда прокомментировал недавние атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты Краснодарского края. Парламентарий отметил, что все виновные в этих преступлениях должны понести суровую ответственность.
По словам Николая Долуды, удары по территории России со стороны ВСУ носят регулярный характер и целенаправленно затрагивают мирную инфраструктуру.
«Каждый день ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории нашей страны, в том числе множественные атаки приходятся на Краснодарский край, — сказал депутат. — Сложно объяснить, что находится в головах у тех, кто отдает такие преступные приказы. Ударам подвергаются школы, детские сады и площадки, жилые дома, торговые центры, железнодорожные поезда и логистические центры».
Долуда убежден, что основной целью таких нападений является попытка дестабилизировать общественную обстановку внутри России.
«Проигрывая на поле боя, руководство Украины очень низменно и подло пытается отыграться на наших мирных жителях, — отметил он. — Но, безусловно, у них ничего не выйдет».
Парламентарий заявил, что обязательно наступит время, когда каждому причастному к этим преступлениям придется отвечать перед лицом российского гражданского общества и закона.
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