Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Николай Долуда прокомментировал недавние атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты Краснодарского края. Парламентарий отметил, что все виновные в этих преступлениях должны понести суровую ответственность.

По словам Николая Долуды, удары по территории России со стороны ВСУ носят регулярный характер и целенаправленно затрагивают мирную инфраструктуру.

«Каждый день ВСУ наносят удары по гражданским объектам на территории нашей страны, в том числе множественные атаки приходятся на Краснодарский край, — сказал депутат. — Сложно объяснить, что находится в головах у тех, кто отдает такие преступные приказы. Ударам подвергаются школы, детские сады и площадки, жилые дома, торговые центры, железнодорожные поезда и логистические центры».

Долуда убежден, что основной целью таких нападений является попытка дестабилизировать общественную обстановку внутри России.

«Проигрывая на поле боя, руководство Украины очень низменно и подло пытается отыграться на наших мирных жителях, — отметил он. — Но, безусловно, у них ничего не выйдет».

Парламентарий заявил, что обязательно наступит время, когда каждому причастному к этим преступлениям придется отвечать перед лицом российского гражданского общества и закона.

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