Фото: ВДЦ "Орленок"

В ВДЦ «Орлёнок» стартовала Этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной России», в которой участвуют более двух с половиной тысяч орлят и вожатые всех детских лагерей Центра. Организатор – АНО «Этносфера» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Московского педагогического государственного университета.

Пятый раз олимпиаду организуют в «Орлёнке». Вожатые и сотрудники Центра отвечали на вопросы о культуре, традициях и обычаях народов России – участие взрослой аудитории в этноолимпиаде уже стало традицией. Всего в сезоне 2026 года олимпиады пройдут в семи московских университетах, шести региональных вузах, а также на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Фото: ВДЦ "Орленок"

«Участие в Этноолимпиаде – это шанс для каждого подростка выйти за рамки школьного учебника, увидеть, насколько велика и многогранна наша страна, и почувствовать себя частью её живой истории. А главное – это возможность выбрать то, что действительно заинтересовало, и погрузиться в тему так, как не позволяет сделать обычный урок. Чем основательнее мы изучаем свои корни, тем увереннее строим своё будущее», – отметил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Перед олимпиадой ассистент кафедры ЮНЕСКО МПГУ Александра Фокина прочитала лекцию «“Да шо вы гаварите?!”: разнообразие русского языка». Участники узнали о трёх группах диалектов – северном, южном и среднерусском – и посмотрели отрывки из фильмов «Любовь и голуби», «Тихий Дон» и мультфильмов, где звучит диалектная речь. Лектор объяснила, чем диалект отличается от литературной нормы, и вместе с залом вспомнила диалектные слова: купорка, кочет, обутки, шанежки, тремпель, гомонок, баклажка, синенькие.

«В этом году мы включили вопросы о традициях воспитания народов России, а также о культуре народов, проживающих на территориях, недавно вошедших в состав страны. Есть и традиционные вопросы – от Камчатки до юго-запада. Всего в этом сезоне олимпиады проходят в семи московских университетах, шести региональных вузах, а также на новых территориях», – рассказала ассистент кафедры ЮНЕСКО Московского педагогического государственного университета Александра Фокина.

После лекции участникам раздали бланки, и на экране появились 40 вопросов о культуре, обычаях и традициях народов России.

Фото: ВДЦ "Орленок"

«Я уже участвовал в этнографической олимпиаде в Красноярске, но не как вожатый. Самыми сложными на этот раз оказались вопросы, связанные с городами и усадьбами, а самыми интересными – вопросы по мультфильмам. Они были лёгкими, из детства, но при этом помогли вспомнить многое. Я узнал ещё больше о народах России, о том, что у нас многонациональная страна, где все со своей культурой и историей, и все приобщаются друг к другу, передают свои традиции», – поделился вожатый детского лагеря «Дозорный» Дмитрий Снисаренко из Красноярска.

На следующий день в концертном зале Дворца культуры и спорта эстафету от взрослых приняли орлята. Они собрались на лекцию, которая была посвящена народным промыслам России: хохломской и городецкой росписи, гжели, дымковской игрушке, палехской лаковой миниатюре, адыгейскому золотому шитью, каслинскому литью и кожлянской глиняной игрушке.

Вопросы олимпиады были разного уровня сложности.

«Самым сложным для меня был вопрос про Верлиоку – я даже не знала, что это такое. Оказывается, это существо из славянской мифологии, которое смотрит одним глазом. Олимпиада заставила задуматься о том, как много мы ещё не знаем о культуре своей страны», – поделилась Валерия Ежеля из Краснодара.

«Раньше я знал, что гжель – это бело-голубая роспись, но не знал, где она появилась. Оказывается, в Московской области. А вот вопросы про Север и Дальний Восток для меня оказались совсем незнакомыми: их культура и традиции оказались для меня новыми. Теперь мне захотелось узнать о них больше», – рассказал Ярослав Сергеев из Краснодара.

Итоги сезона будут подведены в первой половине ноября 2026 года. Победители олимпиады – десять школьников и двое вожатых от каждого детского центра – будут приглашены в Москву на трёхдневную культурную программу и торжественную церемонию награждения.