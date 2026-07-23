Режим ЧС ввели в станице Динской после атаки БПЛА Фото из архива КП

Режим ЧС ввели в станице Динской после атаки БПЛА. Об этом сообщили в администрации Динского района.

Режим ЧС из-за взрывов БПЛА, падения осколков и повреждения жилых зданий действует с 22 июля. Напомним, в станице Динской обломки попали в два частных дома.

«Создана специальная комиссия, ее задача – зафиксировать повреждения жилья, утрату имущества и нарушения условий жизни у граждан, пострадавших из-за чрезвычайной ситуации», – сообщили в администрации Динского района.

Обращения принимают в станице Динской по улице Красной, 53/1, 3 этаж, кабинет №32.