Число поврежденных домов при атаке БПЛА в Краснодаре увеличилось до 21 Фото: max.ru/emnaumov

Число поврежденных домов при атаке БПЛА в Краснодаре увеличилось до 21. Последствия продолжают устранять, сообщил глава города Евгений Наумов.

При атаке БПЛА в ночь на 22 июля повреждены восемь многоквартирных и 13 частных домов. Поврежденные окна в помещениях в Прикубанском и Карасунском округах затянули пленкой, убрали обломки и осколки. Опасные конструкции продолжают разбирать. В пострадавшей пятиэтажке управляющая компания выполнила работы на крыше, чтобы во время дождей не попадала вода.

Специальные комиссии оценивают ущерб. Сотрудники окружных администраций продолжают поквартирный обход. Когда завершится обследование, будет принято решение о единовременной материальной выплате жильцам.

«Оказываем жителям необходимую помощь. В том числе по заселению в пункт временного размещения – этой возможностью в настоящее время воспользовались два человека. Они смогут бесплатно ожидать там восстановления своих квартир», – сообщил Евгений Наумов.

Глава города добавил, что для получения единовременной выплаты потребуется заявление в окружную администрацию. Материальную помощь не предоставляют автоматически.

На складе, атакованном БПЛА, возгорание локализовали, но полностью еще не потушили.

«Спасатели проливают конструкции и разбирают завалы», – сообщил Евгений Наумов.