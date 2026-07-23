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НовостиПроисшествия23 июля 2026 20:55

Системы ПВО перехватили дроны в Крыму и Краснодарском крае

Российские ПВО сбили 172 украинских беспилотника за сутки
Евгения ХАЛИКОВА
Масштабные атаки дронов отражены в 12 регионах России

Масштабные атаки дронов отражены в 12 регионах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России сообщило, что 22 июля в течение дня (с 08:00 до 20:00 по московскому времени) средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки были отражены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «КП»-Кубань» сообщила, что жители Краснодара объединились, чтобы поддержать врача, чей дом серьезно пострадал от атаки БПЛА. Горожане предлагают самую разную помощь: от денежных средств и стройматериалов до предоставления жилья и бесплатных услуг по ремонту.