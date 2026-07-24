Кубань накрыла вторая за июль магнитная буря

На Земле началась магнитная буря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Земле зафиксирована вторая в июле магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, 23 июля.

«Параметры солнечного ветра, вырывающегося в космическое пространство из корональной дыры, вот уже больше суток превышали средние значений, вызывая возмущения геомагнитного поля. Однако только после 18 часов 23 июля уровень этих возмущений превысил отметку слабой магнитной бури», – прокомментировал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Это событие стало уже второй магнитной бурей в текущем месяце. Ученые допускают, что возмущения могут сохраняться вплоть до середины пятницы.

С начала лета зафиксировано пять геомагнитных явлений. Специалисты отмечают, что, несмотря на невысокую интенсивность нынешней бури, она демонстрирует изменчивость космической погоды в течение сезона. Кроме того, эксперты прогнозируют возможный рост геомагнитной активности осенью.

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