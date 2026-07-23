Циклон раскачивает погоду: Дожди на Кубани могут перерасти в опасные природные явления

На Кубани ожидаются дожди, местами сильные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стабильной погоды в выходные на Кубани ожидать не стоит. Всему виной холодный атмосферный фронт, вытянувшийся в регион от далекого циклона на северо-западе страны. Поэтому в Краснодарском крае ожидаются дожди, местами сильные, ливни и даже град. А вместе с тем понизится и температура воздуха.

«Мы изначально говорили, что вторая половина текущей недели будет довольно неблагоприятной по погодным условиям. В регионе уже объявлено штормовое предупреждение, которое действует до конца суток 26 июля. Ожидаются обильные осадки, которые в отдельных районах могут достичь критериев опасного явления», – прокомментировала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.

Кроме того, на Черноморском побережье возрастает риск образования смерчей над морем.

Прохождение циклона неизбежно приведет к понижению температуры воздуха. Процесс охлаждения будет постепенным. Днем 24 и 25 июля термометры покажут от +25 до +31 °C. А вот воскресенье, 26 июля, станет самым прохладным днем недели. Воздух прогреется максимум до +23…+28 градусов.

«Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 27 июля, на Кубани еще будут наблюдаться остаточные процессы от уходящего циклона», – рассказала Тукаева.

По предварительным прогнозам, уже со вторника ситуация начнет стабилизироваться, и жителей края ждет постепенное улучшение погодных условий.

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