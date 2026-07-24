Российские силы ПВО сбили 571 дрон над Кубанью и другими регионами за ночь

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В ночь на 24 июля над Краснодарским краем и другими регионами России сбили более пятисот дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат», – рассказали в Минобороны России.

Помимо сбитых БПЛА над Краснодарским краем (точное количество ведомство не называет), дроны также ликвидировали над Черным и Азовским морями, Крымом, Московским регионом, а также над рядом областей, среди которых Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская.

Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

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