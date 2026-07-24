Где в Северском районе есть бензин 24 июля 2026

Топливо отпускается только в топливные баки Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на утро 24 июля в Северском районе Краснодарского края работают 15 АЗС. Три станции временно не осуществляют продажу горючего, сообщает пресс-служба районной администрации.

На действующих АЗС топливо отпускают только в топливные баки автомобилей с учетом лимитов, которые установили собственники станций. Сейчас бензин марки АИ 95 доступен на 11 заправках, АИ 92 и дизельное топливо — на 10 АЗС каждая категория.

Власти призывают водителей не закупать топливо впрок: это поможет избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную доступность горючего для всех автомобилистов. О любых изменениях в работе АЗС будет сообщено дополнительно.

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