19-летнюю девушку накажут за видео с последствиями атаки БПЛА в Краснодаре

Материалы направлены в краевую администрацию Фото: Архив "КП".

В Краснодаре полицейские установили автора видеозаписи с последствиями атаки беспилотников. Материалы обнаружили сотрудники Центра противодействия экстремизму краевого управления МВД во время мониторинга интернет-пространства.

На опубликованных кадрах 19-летняя жительница Краснодара снимала горящее складское помещение и объекты, расположенные рядом с ним. Запись появилась в сети после атаки БПЛА на краевую столицу.

В полиции напомнили, что на территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения беспилотников, а также местах дислокации воинских подразделений.

«В действиях краснодарки усматриваются признаки нарушения ст. 4.17 Закона № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Материалы направлены в краевую Администрацию», – сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.