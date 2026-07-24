В Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня 25 июля

На ярмарках можно купить свежие фрукты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре 25 июля откроются ярмарки выходного дня. Жители и гости города смогут купить свежие сезонные продукты напрямую у фермеров из разных районов Кубани.

На торговых площадках представят широкий ассортимент товаров: спелые абрикосы, персики, ежевику, а также овощи — помидоры, огурцы, кукурузу, разнообразную зелень. Кроме того, в продаже будут хлебобулочные и бакалейные изделия.

Ярмарки начнут работу в 08:00 и продолжат работать до 15:00. Торговые площадки разместятся по четырем адресам: ул. им. Героя Яцкова, 11; ул. Бургасская, 31/1; ул. Одесская, 48; ул. Восточно Кругликовская, 38/5.

Как рассказали в мэрии Краснодара, качество продукции и соблюдение правил торговли находятся под контролем: организаторы следят за выполнением санитарных требований Роспотребнадзора, а ветеринарная служба города проводит проверку сельхозтоваров.

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