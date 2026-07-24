Кубанским абонентам МТС стали доступны по предзаказу новые складные смартфоны Samsung Galaxy

Фото: Пресс-служба МТС на Юге России.

МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также на линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа.

Новое поколение устройств получило обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными. Устройства уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях. Для предзаказов установлены специальные цены.

Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.

Всего в первом полугодии 2026 года на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд рублей, что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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