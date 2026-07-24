T2 расширяет программу привилегий на фестивале Roof Live в Краснодаре

Roof Live – новый для Краснодара формат летних концертов под открытым небом. Фото: пресс-служба Т2

Т2, генеральный партнер фестиваля Roof Live 2026, продолжает дополнять концертный сезон краснодарцев уникальными возможностями. Клиентам компании доступна скидка при покупке билетов, приоритетный проход, комфортная бренд-зона, а также новая интерактивная площадка с цифровым аватаром.

Roof Live – новый для Краснодара формат летних концертов под открытым небом, который объединяет сольные выступления артистов разных жанров. В амфитеатре парка «Краснодар» уже выступили Линда и IOWA, ожидаются Therr Maitz, Mona, Моя Мишель, группа «Градусы», Дельфин и музыкальный проект Sati Ethnica.

Клиенты T2 могут приобрести билеты на концерты Roof Live 2026 со скидкой 15% в рамках программы лояльности «Больше». На площадке фестиваля для них предусмотрен отдельный фаст-трек, бренд-зона с удобными пуфами для отдыха и станциями для зарядки мобильных устройств.

Партнерство с Roof Live – это возможность сделать технологии естественной частью городского досуга краснодарцев. Фото: пресс-служба Т2

T2 дополнил программу привилегий специальной интерактивной зоной, с помощью которой абоненты оператора смогут до начала концерта создать собственный цифровой аватар. Она начнет работу на концерте Therr Maitz. Исполнитель выйдет на сцену Roof Live в Краснодаре 24 июля в 20:00.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2:

«Лето – это время, когда всем хочется проводить больше времени вне дома, встречаться с друзьями, гулять по городу и открывать для себя новые события. Мы видим, что концерты и другие яркие культурные мероприятия становятся важной частью такого ритма жизни. Партнерство с Roof Live – это возможность сделать технологии естественной частью городского досуга краснодарцев. Чтобы усилить впечатления от каждого концерта для абонентов Т2, мы дополнили программу привилегий новой интерактивной зоной с цифровым аватаром».

Подробности о мероприятиях, полный перечень исполнителей и заказ билетов доступны на сайте.

Реклама, krasnodar.t2.ru. ИНН 7743895280. erid: 2W5zFGKWgx9