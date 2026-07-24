В Сочи суд рассмотрит дело о незаконной выдаче документов охранникам

Уголовные дела направлены в Центральный районный суд города Сочи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении троих жителей Краснодарского края, Пермского края и Республики Коми. Их обвиняют в коммерческом подкупе за выполнение заведомо незаконных действий (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в 2023 году в Сочи обвиняемые передали деньги работникам частной образовательной организации. Вознаграждение предлагалось в обмен на оформление в ускоренном порядке свидетельств о получении профессии рабочего и установлении квалификации охранников 4-го разряда без прохождения обучения и без итоговой аттестации.

Дела направлены в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Расследование продолжается в отношении бывшего руководителя образовательной организации и других участников преступлений.

Ранее по аналогичным эпизодам осудили 16 человек.

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