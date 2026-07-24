В аэропорту Краснодара ограничили полеты днем 24 июля

Аэропорт Краснодара Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 24 июля в аэропорту Краснодара по соображениям безопасности ограничили полеты. Об этом в 12:34 сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Краснодар (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, – сообщил заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. – Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

Напомним, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы только в период с 9:00 до 23:00

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