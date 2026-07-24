Какой будет детская инфраструктура в ЖК «Форма»: от яслей до технопарка

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

В строящемся комплексе «Форма» в Краснодаре детская среда продумана как непрерывная линия развития — от дошкольного возраста до подросткового.

Для самых маленьких застройщик, группа компаний «НВМ», возводит четыре детских сада в черте комплекса. Школьников примут две общеобразовательные школы. Есть сценарии и для дополнительного образования - на базе комплекса откроется детский технопарк «Кванториум». В нем будут оборудованы лаборатории для робототехники, 3D-моделирования, программирования и инженерных экспериментов. Получать знания можно будет и в современной библиотеке, где предусмотрят пространство для лекций.

Игровое пространство представят детские площадки разного уровня — для малышей (горки, песочницы) и для старших (турники, спортивные элементы). Все площадки будут оснащены безопасным резиновым покрытием.

Для отдыха и тренировок всей семьей подойдет крытый бассейн, а еще футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки и теннисный корт. Кроме того, в составе спортивной инфраструктуры будут беговые дорожки.

Все детские (и не только) маршруты будут проходить под видеонаблюдением 24/7, въезды в жилые зоны перекроют шлагбаумами. Рядом с площадками — зоны для родителей с лавками и навесами и собственный парк. В нем оборудуют не только аллеи с лавочками, но и выделят места для медитации, зоны для выгула питомцев.

Узнать больше о проекте можно на сайте ГК «НВМ».

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