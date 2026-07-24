Новая Народная программа ЕР ответит на семь основных вызовов общества

Фото: пресс-служба ЕР.

Россияне подали около 3 млн предложений в новую Народную программу «Единой России». Цифра уже превосходит показатели 2021 года. От жителей Краснодарского края поступило более 118 тысяч предложений.

«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», - отметил Председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета партии.

Эксперты изучат обращения граждан, на этой основе будут подготовлены положения Народной программы. В документ войдут ответы на главные вызовы, поставленные перед государством. Это развитие регионов, поддержка бойцов СВО и членов их семей, наращивание поддержки научно-технической политики в оборонной отрасли. Особое внимание - на развитие транспортного и логистического суверенитета России, городской среды, транспорта и социальной инфраструктуры, а также мобильной малой энергетики для отдаленных территорий страны. Кроме того, одним из важнейших вопросов является обеспечение непрерывных поставок вооружений и выполнение государственного оборонного заказа. Будут учтены все волнующие людей темы.

Экспертная подготовка Народной программы позволяет сохранить её главную ценность — голос народа России, подчеркнул Дмитрий Медведев. Главный программный документ ЕР станет проводником интересов граждан.

«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», - считает Герой России Евгений Поддубный.

Сбор предложений продолжается на сайте естьрезультат.рф. На сегодняшний день Кубань – один из лидеров по количеству инициатив. Самыми важными для жителей региона остаются вопросы образования, благоустройства, культуры и поддержки участников специальной военной операции.