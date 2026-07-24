Десятилетний мальчик на питбайке не уступил дорогу «Газели» в Краснодарском крае

Дети доставлены в больницу после аварии на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дети на питбайке пострадали в ДТП на Кубани. Авария с участием несовершеннолетних произошла хуторе Новокрасный Гулькевичского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 10-летний мальчик на мотоцикле выезжал с полевой дороги и не уступил дорогу движущемуся автомобилю «Газель».

«В результате столкновения пострадали двое детей: водитель питбайка и его 13-летний пассажир. Оба несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

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