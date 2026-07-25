Опасность весом в 500 кг: в Новороссийске обезвредили авиабомбы времен войны

Фото: МЧС России

В Новороссийске специалисты обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Речь идет о фугасных боеприпасах ФАБ весом 100 и 500 килограммов.

Опасные находки обнаружили 14 июля. Работу по ликвидации угрозы провел пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России. Специалисты тщательно обследовали боеприпасы, организовали их безопасную транспортировку, а затем уничтожили. При этом были строго соблюдены все необходимые меры безопасности, отметили в пресс-службе МЧС России.

«Боеприпасы времен Великой Отечественной войны до сих пор находят в разных регионах страны. Несмотря на свой возраст, они могут представлять смертельную опасность и требуют профессионального обезвреживания», – рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета к нему категорически запрещено прикасаться. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по номеру 112.

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