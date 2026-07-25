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НовостиОбщество25 июля 2026 9:42

Губернатор Кондратьев поздравил следователей Кубани профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников следственных органов
Наталия КОЖЕВНИКОВА
День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов следствия с их профессиональным праздником. Глава региона отметил важную роль ведомства в обеспечении правопорядка и защите законных интересов граждан.

По словам Вениамина Кондратьева, следственные органы занимают особое, стратегическое место в системе борьбы с преступностью. От качества, вдумчивости и оперативности их кропотливой работы напрямую зависят стабильность государства, безопасность общества и спокойствие каждого жителя Кубани.

Губернатор отметил, что сегодня следователям приходится ежедневно решать сложнейшие задачи, противодействуя коррупции, финансовым махинациям, террористическим угрозам и случаям вандализма на объектах исторического наследия и мемориалах. Кроме того, серьезным вызовом современности стало перемещение преступности в виртуальное пространство.

«Однако сотрудники следствия всегда на шаг впереди, применяя передовой опыт и технологии для борьбы с преступностью», – написал в своих соцсетях Кондратьев.

Глава региона выразил признательность личному составу органов следствия за верность профессиональному долгу, самоотдачу и принципиальность. Кондратьев пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в служебной деятельности.

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