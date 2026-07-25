Губернатор Кондратьев поздравил следователей Кубани профессиональным праздником

День сотрудника органов следствия России ежегодно отмечается 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил действующих сотрудников и ветеранов органов следствия с их профессиональным праздником. Глава региона отметил важную роль ведомства в обеспечении правопорядка и защите законных интересов граждан.

По словам Вениамина Кондратьева, следственные органы занимают особое, стратегическое место в системе борьбы с преступностью. От качества, вдумчивости и оперативности их кропотливой работы напрямую зависят стабильность государства, безопасность общества и спокойствие каждого жителя Кубани.

Губернатор отметил, что сегодня следователям приходится ежедневно решать сложнейшие задачи, противодействуя коррупции, финансовым махинациям, террористическим угрозам и случаям вандализма на объектах исторического наследия и мемориалах. Кроме того, серьезным вызовом современности стало перемещение преступности в виртуальное пространство.

«Однако сотрудники следствия всегда на шаг впереди, применяя передовой опыт и технологии для борьбы с преступностью», – написал в своих соцсетях Кондратьев.

Глава региона выразил признательность личному составу органов следствия за верность профессиональному долгу, самоотдачу и принципиальность. Кондратьев пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в служебной деятельности.

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