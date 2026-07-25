В Краснодаре на третьи сутки потушили пожар на складах после атаки БПЛА 22 июля

Пожар ликвидировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре полностью ликвидирован пожар на территории складского комплекса, который вспыхнул в результате беспилотной атаки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 22 июля во время массированной атаки БПЛА. Из-за специфики хранящихся грузов огонь быстро распространился по складским помещениям.

Для борьбы с огненной стихией была развернута масштабная спасательная операция. В тушении приняли участие 125 специалистов и 39 единиц специальной техники МЧС России. К ликвидации возгорания также привлекли два пожарных поезда и вертолет Ми-8, который осуществлял сброс воды на горящие ангары с воздуха.

Благодаря слаженным действиям экстренных служб на третьи сутки пожар удалось полностью ликвидировать.

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