Ливни, град и шквалистый ветер: в Сочи объявлен режим повышенной готовности из за непогоды

Сочи готовится к непогоде Фото: Архив "КП".

Сочи готовятся к удару стихии. В ближайшие сутки в городе и на федеральной территории «Сириус» ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. По данным синоптиков, с вечера 25 июля и вплоть до утра 27 июля возможны сильные дожди и ливни с грозой, местами — град, а также шквалистый ветер со скоростью 20–22 м/с. На реках прогнозируется резкий подъем уровня воды, что повышает риск схода небольших селевых потоков. На участке Магри — Веселое высока вероятность формирования смерчей над морем. Стабилизация погоды ожидается к понедельнику.

Вопрос готовности к возможным ЧС обсудили на заседании комиссии под председательством заместителя главы Сочи Игоря Коростылева. В совещании участвовали представители мэрии, районных администраций, «Сириуса», МЧС, РЖД, аэропорта, дорожных служб и ЖКХ.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сформирована группировка из 1600 человек и более 500 единиц техники. Дорожники и коммунальщики принимают меры для снижения рисков оползней, спасатели усилили дежурные смены, подготовили насосы и спецтехнику для откачки воды. Организованы дополнительные посты визуального контроля на реках в дополнение к автоматизированной системе мониторинга.

Спасатели и полиция проводят профилактические объезды, предупреждают туристов в кемпингах у рек и зарегистрированные группы в горно лесных массивах. Руководители сферы гостеприимства, потребрынка и арендаторы пляжей проинформированы о надвигающейся непогоде. Им предстоит принять меры для защиты отдыхающих и инфраструктуры.

В аэропорту Сочи налажено взаимодействие с авиакомпаниями. Туристам, планирующим вылет, рекомендуют добираться до аэропорта на электропоезде «Ласточка».

«Наша задача — минимизировать риски развития возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с непогодой, и обеспечить бесперебойное функционирование дорожной и коммунальной инфраструктуры», — прокомментировал заместитель главы Сочи Игорь Коростылев.

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