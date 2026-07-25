Из Краснодара в Дубай возобновили регулярные рейсы

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Из Краснодара в Дубай вновь запустили прямое авиарейсы. Полеты выполняются на лайнерах Boeing 737 четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает компания-перевозчик.
Первый рейс (SU778) уже отправился из Краснодара. Он прошел с практически полной коммерческой загрузкой.
«До конца сентября рейсы будет принимать международный аэропорт Дубай, с октября — международный аэропорт Аль-Мактум», — рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».
Кроме того, в текущем сезонном расписании авиакомпании сохраняются прямые рейсы по направлению Москва — Дубай. Они выполняются дважды в сутки.
Ранее сообщалось, что между Краснодаром и Стамбулом запустят дополнительные авиарейсы с 1 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путь к морю станет длиннее: Авиарейсы на юг России будут идти в обход Москвы