В Краснодаре набирают этноблогеров для создания молодежного медиаконтента

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовал прием заявок на участие в блогерском проекте «Код единства». Его цель создать сообщество молодых этноблогеров, которые будут рассказывать о культурном многообразии Кубани: традициях, обычаях и ценностях разных народов. Как рассказали в мэрии краевой столицы, контент планируют подавать в современной, близкой молодежи форме.

К участию приглашают жителей Краснодарского края в возрасте от 17 до 35 лет — студентов, активистов молодежных межнациональных объединений, начинающих блогеров и лидеров инициативных групп. Важное условие: подать заявку можно только в составе команды из трех человек. Регистрация открыта до 21 сентября по ссылке.

Программа проекта включает обучение ключевым навыкам: основам видеосъемки, блогинга, самопрезентации, командной работы и продвижения контента в соцсетях. Теория будет подкреплена практикой: участники создадут собственные медиапроекты и организуют межнациональные молодежные мероприятия.

Кульминацией станет итоговый форум «Код единства», где соберутся лучшие команды со всего края. На площадке участники поделятся опытом, представят успешные практики и укрепят связи для дальнейшего развития сообщества.

Проект реализует Краснодарское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России „МЫ РОССИЯНЕ“» при поддержке гранта губернатора Кубани.

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