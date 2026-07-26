В полиции рассказали, где нашли пропавших бабушку с внучкой в Новороссийске

Родственницы нашлись живыми

54-летнюю Фанилю Хуснутдинову и ее пятилетнюю внучку, которые 25 июля не вернулись с прогулки, нашли живыми. В полиции Кубани «КП»-Кубань» рассказали, что женщина и ребенок находились в квартире у знакомых.

- По результатам проверки установлено, что в отношении женщины и несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - пояснили в полиции Кубани.

Местонахождение бабушки и внучки установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску. Родственницы ушли в гости и никому ничего не сообщили. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства случившегося и проведут с бабушкой беседу, чтобы подобного впредь не повторялось.