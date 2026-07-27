В «Орлёнке» стартовал международный фестиваль «Песенка года – 2026»

Фото: ВДЦ "Орленок"

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» состоялось торжественное открытие XXVII Международного музыкального фестиваля «Песенка года». Мероприятие, ставшее одним из самых ярких и долгожданных событий в детской творческой среде, вновь объединило юные дарования со всей страны.

В этом году участниками масштабного форума искусств, который проводится в «Орлёнке» в 27 раз, стали сто талантливых вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет, представляющих 20 регионов Российской Федерации. Все конкурсанты прошли строгий предварительный отбор: в их творческой биографии – победы в престижных вокальных состязаниях, фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, одержанные за последние два года.

«”Песенка года”– одна из самых ярких творческих площадок «Орлёнка». За 27 лет фестиваль открыл сотни имён, помог многим талантам выйти на большую сцену и дал стимул для их дальнейшего развития. Это мастер классы, живое общение с профессионалами и настоящие концерты, где каждый участник может проявить себя. «Песенка года» отличается высоким качеством исполнения и тщательно подобранным репертуаром, что способствует формированию культурных стандартов и у исполнителей, и у слушателей», – отметил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ "Орленок"

Конкурсная программа фестиваля включает соревнования в нескольких жанрах: эстрадный вокал, народное пение, авторская песня и патриотические произведения. Оценивать выступления юных вокалистов будет звёздное жюри. Почётное председательство в судейской коллегии традиционно сохраняет бессменный президент фестиваля, легендарная телеведущая, народная артистка России, академик Международной академии телевидения и радио, профессор МГИК Ангелина Вовк.

«Оргкомитет фестиваля "Песенка года" проделал колоссальную предварительную работу. Благодаря строгому, но справедливому конкурсному отбору мы увидим на сцене ВДЦ "Орлёнок" самых ярких и одарённых юных вокалистов. С ребятами будут работать профессионалы высочайшего уровня – они проведут мастер-классы и конкурсные прослушивания. Это люди, чей опыт в вокальном искусстве по праву является эталоном для подражания», – подчеркнула Ангелина Вовк.

Фестиваль не ограничивается лишь конкурсными прослушиваниями. В рамках образовательной и культурной программы для участников подготовлены творческие встречи и мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства России. Занятия для вокалистов проведут российский певец, преподаватель Института театрального искусства им.И.Кобзона, участник и член «судейской сотни» вокального шоу «Ну-ка все вместе!» на канале «Россия 1» Андрей Солод, российская певица, актриса театра и кино, режиссёр эстрадных номеров и программ, музыкальных спектаклей, преподаватель сценического искусства Ирина Шведова, руководитель театра песни «Талисман» Елена Морозова и финалист проекта «Голос. Дети 7» Артём Морозов.

Фото: ВДЦ "Орленок"

«На мастер-классах мы будем работать над техникой и виртуозностью вокала, давать ребятам информацию, которой они ещё не владеют. Для меня самое важное в работе с молодыми вокалистами – чтобы они понимали, зачем выходят на сцену, что хотят сказать миру. "Песенка года" отличается от других фестивалей тем, что здесь рождаются звёзды – те, кто будут покорять широты нашей эстрады в будущем», – рассказала российская певица, актриса театра и кино, режиссёр эстрадных номеров, преподаватель сценического искусства Ирина Игоревна Шведова.

Участие в «Песенке года» дает подросткам уникальную возможность не только расширить теоретические знания в области музыкального искусства и раскрыть свой вокальный потенциал, но и перенять бесценный практический опыт у мэтров российской эстрады и культуры.

«Я выступаю с песней Игоря Николаева "Расскажите, птицы". Эта песня мне очень нравится, и я думаю, что смогу передать её смысл. Участие в "Песенке года" для меня – это новые эмоции, знакомства и возможность провести время с пользой. Победа не важна, главное – получить удовольствие от выступления. До этого я участвовал в проекте "Голос. Дети" (12 сезон, команда Аиды Гарифуллиной), представлял Россию на конкурсе "Бакытты Бала" в Казахстане, был участником проекта Олега Газманова "Родненькие дети" и финалистом Российской школьной весны 2026, а также форума Леонида Агутина», – поделился впечатлениями один из участников фестиваля Арсений Бардин из Можги.

Кульминацией фестиваля «Песенка года – 2026» станет грандиозный гала-концерт, где выступят все участники и победители конкурсных дней.

Каждый подросток по итогам смены получит официальный сертификат участника программы, наиболее яркие конкурсанты будут награждены почётными грамотами и дипломами. Главный приз фестиваля – Гран-при – будет вручён абсолютному победителю вместе с почётным орденом «Молодое дарование России».

Организаторами проекта выступили ВДЦ «Орлёнок», «Детская Академия Ангелины Вовк», а также Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова.

Смена реализуется в рамках государственной программы комплектования обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам на 2026 год, утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации.