Полиция Краснодара начала проверку из-за сообщений о пуме в частном доме

Полиция инициировала проверку по факту возможного содержания пумы в частном домовладении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Краснодара инициировала проведение проверки после сообщений о том, что один из жителей Юбилейного микрорайона содержит в домашних условиях дикую пуму. Поводом для разбирательства стали публикации и жалобы, выявленные сотрудниками ведомства в ходе мониторинга социальных сетей.

В настоящее время сотрудники Управления МВД России по городу Краснодару проверяют достоверность опубликованных в интернете сведений. Стражам правопорядка предстоит установить точный адрес возможного нахождения крупного хищника, а также личность его владельца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«В соответствии с действующим законодательством содержание диких животных в жилых помещениях не допускается», – напомнили в пресс-службе правоохранительных органов.

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