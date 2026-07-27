Бросалась камнями и толкала прохожих: в Краснодаре задержали агрессивную женщину

Пострадавшего мужчину передали скорой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

38-летняя уроженка Иркутска устроила дебош в Краснодаре. Женщина вела себя неадекватно, нецензурно выражалась в общественном месте и провоцировала прохожих на драку. Противоправные действия пресекли сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел на Сахалинской улице. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сообщение о том, что агрессивная гражданка кричит на людей и бросает в них камни.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы опросили очевидца случившегося. Свидетель рассказал, что нарушительница толкнула 51-летнего мужчину, из-за чего тот упал и получил телесные повреждения.

Нападавшую задержали. Пострадавшего мужчину передали прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи, а задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

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