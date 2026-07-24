Полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна квартиры в ЖК в Краснодаре

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы из окна квартиры в жилом комплексе Краснодара. Как сообщили в правоохранительных органах, поводом послужила обнаруженная в сети Интернет публикация.

«Очевидцами был заснят неизвестный, стреляющий из окна квартиры в ЖК «Лучший» в городе Краснодаре», – рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.

По данному факту полицейские инициировали проверку и проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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