Полиция проверяет сообщение о стрельбе из окна квартиры в ЖК в Краснодаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы из окна квартиры в жилом комплексе Краснодара. Как сообщили в правоохранительных органах, поводом послужила обнаруженная в сети Интернет публикация.
«Очевидцами был заснят неизвестный, стреляющий из окна квартиры в ЖК «Лучший» в городе Краснодаре», – рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Краснодару.
По данному факту полицейские инициировали проверку и проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что 19-летнюю девушку накажут за видео с последствиями атаки БПЛА в Краснодаре.
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