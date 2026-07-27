Трех пропавших на Кубани подростков нашли живыми на берегу пруда

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Гулькевичском районе Краснодарского края благополучно завершились поиски троих подростков в возрасте 12, 14 и 16 лет. Мальчиков, пропавших накануне, нашли живыми и здоровыми.

Подростки ушли из дома вечером предыдущего дня, после чего связь с ними прервалась, а их местонахождение оставалось неизвестным. К поискам незамедлительно подключились оперативники Отдела МВД России по Гулькевичскому району и сотрудники МЧС.

В ходе совместных поисковых мероприятий поисковые группы обнаружили пропавших ребят в селе Соколовское. Они находились на берегу местного пруда.

«Противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Подростков доставили домой и передали законным представителям.

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