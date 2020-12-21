Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов женился

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Восходящая звезда российского футбола Матвей Сафонов попрощался с холостяцкой жизнью. 21-летний защитник ФК «Краснодар» женился на своей возлюбленной Анастасии, с которой он встречался. Фотографии со свадебного торжества вратарь опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любовная история началась давно. В декабре 2019 года пара ездила в Эмираты. Вместе они фотографировались на самом большом в мире искусственном острове Пальма Джумара в Персидском заливе около побережья Дубая.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для свадьбы жених и невеста выбрали традиционную одежду. Матвей – строгий черный костюм, а невеста - белое платье в пол с одним рукавом, очень привлекательное за счет асимметрии.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На регистрацию молодые люди пригласили семью и своих самых близких друзей.

- Матвей Сафонов больше не холостяк, - поздравили представители клуба новоиспеченную семью. – Желаем молодым любви и счастья!

Гости торжества посоветовали держать Анастасию в руках как футбольный мяч и оберегать как ворота футбольного клуба.

2020 год принес счастливые моменты в жизнь вратаря. Буквально за полтора месяца до свадьбы Матвей Сафонов снова вызван в сборную России по футболу. Главный тренер Станислав Черчесов не стал обращать внимания на неудачный матч голкипера против «Челси». Для Сафонова этот вызов станет уже вторым. Голкипер впервые прибыл в расположение главной команды страны 9 октября перед матчем с Турцией, однако на поле в той встрече он не вышел.

Матвей Сафонов родился в Краснодаре в 1999 году в семье бывшего баскетболиста, а ныне тренера молодежной команды ПБК «Локомотив-Кубань» Евгения Сафонова. Тем не менее, сын отдал предпочтение другому виду спорта и попал в академию футбольного клуба «Краснодар».

В сезоне 2015/2016 впервые сыграл за молодежную команду «черно-зеленых», выиграл молодежное первенство России, дошел до 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Защищал цвета команды «Краснодар-2» во втором дивизионе в сезоне 2017/18 и в том же сезоне впервые сыграл за главную команду, выйдя в основном составе на матч премьер-лиги с «Амкаром» 13 августа 2017 года. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Во второй половине сезона-2018/2019 стал основным вратарем команды, отыграв в разных турнирах 22 официальных матча, из которых 8 оказались сухими. Его уверенная игра стала важной частью исторического успеха «Краснодара» - команда впервые пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов осенью 2020 года, оставив позади греческий ПАОК.

С 2014 года Матвей регулярно защищал ворота за юношеских сборных России своего возраста, а в сентябре 2018 года сыграл первый матч в молодежной сборной, сразу же отметившись «сухарем» в товарищеской игре против сверстников из Швеции (2:0).

В начале 2019 года Матвей Сафонов подписал с ФК «Краснодар» новый долгосрочный контракт.