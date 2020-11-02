Матвей Сафонов снова вызван в сборную России по футболу

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вызван в сборную России по футболу для подготовки к контрольному матчу с командой Молдавии 12 ноября, а также играм Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией 15 и 18 ноября.

Для Сафонова этот вызов станет уже вторым. Голкипер впервые прибыл в расположение главной команды страны 9 октября перед матчем с Турцией, однако на поле в той встрече он не вышел.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал обращать внимания на неудачный матч Матвея Сафонова против «Челси». Кроме голкипера «Краснодара» в национальную команду приглашены вратари Антон Шунин из «Динамо» и Маринато Гилерме из «Локомотива».

Вместе с Сафоновым в сборную России отправятся еще два футболиста «Краснодара» - защитник Игорь Смольников и полузащитник Алексей Ионов.