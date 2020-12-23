Жуткая трагедия произошла в Апшеронске накануне утром. Здесь убили 26-летнюю Валентину, которая была в положении.Рано утром 70-летний мужчина напал на свою соседку в подъезде. Ей удалось вырваться и выбежать на улицу. От страха девушка едва смогла вскрикнуть. Позвать на помощь не успела - пенсионер ее настиг и восемь раз ударил ножом. Чудовищная жестокость - он бил по груди, шее и голове.После чего мужчина сбежал. К пострадавшей подбежали соседи, ей вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Ранения оказались смертельными. Не спасли и ее малыша. Девушка была беременна. По некоторым данным, мамой она должна была стать весной следующего года. О крохе она мечтала давно.- Она была так счастлива, очень трепетно относилась к своему положению, оберегали ее и родные. Горе ужасное у семьи, она ведь готовилась к свадьбе - торжество должно было состояться через неделю. Они с женихом хотели расписаться в канун Нового года, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» соседка убитой девушки.Как рассказали следователи, через время пенсионера, напавшего на беременную, все же нашли.- Без признаков жизни его нашли сотрудники правоохранительных органов в собственном гараже, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - По версии следствия, он свел счеты с жизнью.На данный момент, проводятся следственные действия. Мотивы совершения преступления пока неизвестны. Не исключено, что пенсионер был психически болен.- Чтобы это проверить, в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, - уточняют в краевом Следкоме. - Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.Родственникам сейчас нужна материальная помощь, знакомые и друзья семьи организовали сбор средств на похороны. О том, когда пройдет прощание, пока не сообщается.