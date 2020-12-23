22-летняя Алина и 23-летний Сергей (имена изменены – авт.) оба родом из города Тимашевска. Они знали друг друга по школе. После учебы вернулись в родные места, стали встречаться, а в осенью сыграли свадьбу. После торжества молодожены публиковали фотографии на своих страницах в соцсетях, а родители не могли нарадоваться счастливому браку своих детей. Но один декабрьский день стал черным пятном для всей семьи.Сергей – росгвардеец, водитель во вневедомственной охране. После длительной службы взял заслуженный отпуск. А в выходной день решил отдохнуть. Но с выпивкой парень перебрал, стал «строить» свою молодую супругу и намеревался убить.- 23-летний сотрудник Росгвардии в отпуске в алкогольном опьянении поскандалил со своей 22-летней женой. Разъяренный полицейский схватил свое охотничье ружье и выстрелил в спину убегающей от него супруге, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Полицейский сам вызвал скорую, когда девушка не смогла встать. Она была госпитализирована с дробовым ранением в больницу.- Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство супруги, подозреваемый не смог. Девушка была своевременно госпитализирована в лечебное учреждение. В настоящее время ей продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. По имеющимся данным, состояние потерпевшей оценивается как стабильно тяжелое, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.Местные жители и родные до сих пор не могут поверить в случившееся.- В него как бес вселился, очень хорошая была пара, никогда не замечали за ними конфликтов, - отмечают соседи.В соцсети Сергей заходил в день преступления. А на страничке Алины через три дня после случившегося появилась запись: «и мир изменился в один миг...».Сейчас расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося. По некоторым данным, Сергея уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре произошло дерзкое преступление. Трое мужчин украли машину, банкомат, а при попытке скрыться ранили ДПСника. Одного задержали, двух – еще ищут. В городе многокилометровые пробки. Объявлен «План перехват».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Расправился за неделю до свадьбы»: на Кубани зверски убита 26-летняя беременная девушка70-летний мужчина напал на свою соседку в подъезде (читайте далее)