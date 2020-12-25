В новогодние праздники медики на Кубани продолжат работать в обычном режиме. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. В связи с тем, что инфекция распространяется еще и наряду с сезонными заболеваниями, для оперативного выявления COVID-19 в районах будут круглосуточно делать компьютерную томографию.- До 30 декабря в крае откроются семь КТ-центров. Они появятся на базе кропоткинской городской больницы, анапской горбольницы, Динской, Ейской, Кореновской, Приморско-Ахтарской ЦРБ, городской поликлиники №5 в Новороссийске. Они будут работать круглосуточно семь дней в неделю, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.Стоит отметить, что в Краснодаре уже открылись три КТ-центра. Круглосуточно принимают медики на базе городских поликлиник №7, №15 и №25. Здесь же делают и тесты на коронавирус.В оперштабе заявили, что в настоящее время регион обеспечен всеми необходимыми препаратами для «ковидных» больных.- Продолжается работа по лекарственному обеспечению амбулаторных пациентов. Выдано более 12,5 тысяч наборов препаратов. Кроме того, выделено финансирование обеспечение лекарствами еще 15 тысяч пациентов, - сказал Сарычев.Также перед новогодними праздниками участковым врачам для удобства выделены дополнительные машины, чтобы медики оперативно приезжали на вызовы. За неделю за счет края для медорганизаций приобрели 90 автомобилей для доставки врача к пациенту на дом. До конца года в планах приобрести 76 автомобилей для тех же целей за счет федерального бюджета.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что в Краснодарском крае скоро начнут вакцинировать население от коронавируса. До этого прививки делали только врачам, учителям и военным.