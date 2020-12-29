Самым долгожданным событием в Краснодарском крае станет открытие кинотеатров. Сегодня, 29 декабря на специальной итоговой встрече с журналистами ведущих СМИ региона губернатор Вениамин Кондратьев анонсировал возобновление работы этой отрасли после почти 10-месячного простоя. Это стало совместным решением эпидемиологов и властей.- Мы считаем возможным открыть кинотеатры, хотя эпидемиоологическая обстановка, конечно, еще далека от идеальной. Но с соблюдением всех требований, посещать кинозалы, мы думаем, будет безопасно, - ответил глава Кубани на вопрос \\"Комсомольской правды\\".Работа кинотеатров в регионе встала, начиная с марта 2020 года, из-за страха распространения коронавируса. Шло время, власти и эпидемиологи постепенно ослабляли собственные запреты, но большие экраны по-прежнему были безжизненными, а залы пусты.Оставшись чуть ли не единственными в регионе, кому заработать в праздники так и не светило, работники индустрии даже обратились к главе Кубани с письмом. Но непреклонны оставались в санитарном ведомстве региона, посчитав тесные и замкнутые пространства кинотеатров одним из главных рассадников инфекции.С 31 декабря жизнь в них закипит. Однако со строгими ограничениями - плотность зала во время показа не должна превышать 15 процентов, а расстояние между зрителями - не меньше 1,5 метров (если вы не члены одной семьи или компании). Санитайзеры и маски в этих условиях, разумеется, тоже должны наличествовать.Напомним, в Краснодарском крае меры поддержки кинотеатров включены в региональный план восстановления экономики. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение предоставить им субсидии.Какие ограничения в регионе по-прежнему актуальныВ Краснодарском крае режим повышенной готовности действует до 31 декабря, но нет сомнений, что он будет продлен. Все ранее введенные запреты будут действовать, как и прежде, в том числе и главную ночь года.Встречать 2021-й жители кубанской столицы и других районов края будут без традиционных праздничных концертов. Чтобы поднять жителям праздничное настроение, работники коммунальных служб украсят улицы, установят елки. Но хороводы вокруг них под запретом.По-прежнему ограничена работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов ночью. Для посетителей открыты заведения лишь 00:00 до 06:00. Всех нарушителей режима будут штрафовать или временно закрывать. Сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. На курение кальянов также наложено табу.