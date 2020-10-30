Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 октября 2020: в регионе продлили режим повышенной готовности

Фото пресс-службы мэрии Сочи.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 30 октября 2020 года. За прошедшие 24 часа сохранилась тенденция к увеличению числа заболевших: число заболевших коронавирусом превысило 130 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17119 человек.

По данным оперативного штаба региона показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 301,6.

Власти Кубани отреагировали на подъем заболеваемости. Режим повышенной готовности продлен до 15 ноября.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе. Чтобы не допустить увеличение заболеваемости опасной инфекцией, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Режим повышенной готовности предполагает повсеместное действие масочного режима и соблюдение социальной дистанции, - уточнили в пресс-службе краевой администрации. - Под строгим запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек.

Развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия по-прежнему не разрешены. Люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани.

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