Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Власти Краснодарского края продлили режим повышенной готовности до 15 ноября. В Краснодарском крае растет число инфицированных COVID-19. Ежедневно оперативный штаб фиксирует более 120 новых больных коронавирусом. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти Кубани решили продлить режим повышенной готовности в регионе до 15 ноября.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе. Данный документ – реакция власти на серьезную эпидемиологическую ситуацию. Чтобы не допустить увеличение заболеваемости опасной инфекцией, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

- Короновирус выявлен у 17119 жителей Краснодарского края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился до 301,6, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона. – Всего за период пандемии 11572 пациента выздоровели, 407 - умерли.

Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает повсеместное действие масочного режима и соблюдение социальной дистанции. Под строгим запретом остаются деловые мероприятия, которые собирают более 100 человек. Запрещено на территории региона проводить развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия оффлайн.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной сферы, магазинов, ресторанов и кафе.

Решение о том, вернется ли карантин в Краснодарский край, будут принимать краевые власти.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, стоит ли ждать ли ужесточения ограничений из-за коронавируса в Краснодарском крае. СОVID-19 заболел бывший тренер сборной России по гандболу.

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани